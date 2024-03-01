Bu sucuklara aman dikkat! Midenizi bulandıracak içerik! Pankreasını midesini bağırsaklarını kullanıyorlar...

Sefaköy'de kurulan bir tezgahta 3 kangal sucuğun 150 TL'den satıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olurken, akıllara sucukta yapılan hileleri getirdi. Uzmanlar Ramazan ayı öncesi vatandaşlara uyarıda bulunurken bu ürünlerin kesinlikle satın alınmaması gerektiğini ifade etti. Bu sucukların içierisinde sakatat türü etlerin, hayvanın kullanılmayan yerlerinin, pankreasının, midesinin, bağırsaklarının kullandığını söyleyen uzmanlar "Kemik tozu da karışmış olan kıymalar kullanılıyor" dedi. İşte detaylar...