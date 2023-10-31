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Bu nasıl baba! Kızını internette satılığa çıkardı! Türkiyenin gündemine oturan olayda yeni gelişme

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Giriş: 31.10.2023 11:26
Türkiye'nin gündemine oturan skandal olay, Balıkesir'de yaşandı. 17 yaşında olan O.K. ve D.K., aile onayıyla nikah kıydı. 3 gün 3 gece düğün yapılması planlanırken eğlencenin 2. günü gelin ve ailesinin Konya'ya dönmek istemesiyle her şey karıştı. Taraflar soluğu karakolda alırken gelinin babasının 2019'da sosyal medya hesabında paylaştığı kızının fotoğrafının altına, 'Bu kız satılıktır' yazdığı ortaya çıktı.
Bu nasıl baba: Kızını internette satılığa çıkardı!
Bu nasıl baba: Kızını internette satılığa çıkardı!
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