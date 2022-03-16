Bu köprüden geçmenin ölüme yürümekten farkı yok! Sadece aile yakınları kullanıyor

Malatya Akçadağ’da Levent Çayı üzerinde inşa edilen 30 metre yüksekliğindeki çelik halatlı tahta köprü, görenlerin yüreklerini ağzına getiriyor. Bir bölge sakini köprüye ilişkin açıklamasında, “Köprümüz dışardan gelen vatandaşlara kapalıdır.” dedi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde, bölgede arazisi olan Halil Doğan tarafından 1970'li yı senelerde çelik halat üzerine yapılan 30 metre uzunluğa ve yüksekliğine sahip tahta köprü, yapımının üzerinden 50 senenin üzerinde zaman geçmesine rağmen aile yakınları tarafından hala kullanılmaya devam ediyor.

YABANCILARIN GEÇMESİNE İZİN YOK

Levent Çayı üzerinde bulunan iki yamacın eteklerinde inşa edilen köprüden yabancıların geçişine izin verilmezken, bölgede arazisi bulunan Hamza Doğan'ın aile yakınları köprüyü kullanmaya devam ediyor.

"SAĞLIKLI BİR KÖPRÜ DEĞİL"

Köprünün ağaçtan yapıldığını belirten bölge sakinlerinden 76 yaşındaki Bekir Doğan, "Sağlıklı bir köprü değil, tehlikesi de vardır. Yapımında bir mühendislik çalışması yoktur ve umumi bir köprü de değildir. Aile yakınlarının kullandığı bir köprüdür. Yüksekliği yaklaşık 25-30 metredir. Devlet eliyle yapılan bir köprü olsa daha sağlıklı olur." dedi

"KÖPRÜMÜZ DIŞARDAN GELEN VATANDAŞLARA KAPALIDIR"

Köprünün 1970'li yıllarda beş adet çelik halat üzerine inşa edildiğini aktaran bölge sakinlerinden Eyüp Şahin ise "Köprümüz 1970'li yıllarından Halil Doğan tarafından yapılmıştır. Köprümüz dışardan gelen vatandaşlara kapalıdır. Köprümüzün üzerindeki tahtaların ince olduğundan dolayı dışardan gelenlerin kullanmasına izin vermiyoruz. Halil Doğan ve yakınları karşı tarafta arazileri bulunduğu için kullanıyor'' diye konuştu.