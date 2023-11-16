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Bu istismara dur deyin! Düğün düğün gezmeye başladılar... Atatürk istismarcılarına tepki

A Haber
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Giriş: 16.11.2023 15:58
Son dönemde Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ya da benzemeye çabalayan birçok kendini bilmez, bu işi ticarete dökmüş durumda. Hatta bazıları, Tik-Tok gibi sosyal medya platformlarını kullanarak, para kazanmaya çalışıyor. Peki, sınırlarımızı zorlayan bu hadsizliğin hukuken bir cezası, bir yaptırımı yok mu? Arkadaşlarımız araştırdı...
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