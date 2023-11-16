Bu istismara dur deyin! Düğün düğün gezmeye başladılar... Atatürk istismarcılarına tepki

Son dönemde Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ya da benzemeye çabalayan birçok kendini bilmez, bu işi ticarete dökmüş durumda. Hatta bazıları, Tik-Tok gibi sosyal medya platformlarını kullanarak, para kazanmaya çalışıyor. Peki, sınırlarımızı zorlayan bu hadsizliğin hukuken bir cezası, bir yaptırımı yok mu? Arkadaşlarımız araştırdı...

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