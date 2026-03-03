Bu çocuğun kulakları radar kadar hassas

Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki Lidya Eytemir, milyonda bir görülen "Absolut Kulak" yeteneğiyle dikkat çekerken, en büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.