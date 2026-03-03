CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Kültür Sanat Teknoloji Televizyon Otomobil
Sıradaki Videolar
"İran'a saldırganlık gayrimeşrudur gayri hukukidir"
Gündem "İran'a saldırganlık gayrimeşrudur gayri hukukidir"
İzmir'de köpek dehşeti
Yaşam İzmir'de köpek dehşeti
New York’ta İran saldırılarına protesto
Dünya New York’ta İran saldırılarına protesto
Arnavutköy’de VIP taksi minibüs alev alev yandı
Yaşam Arnavutköy’de VIP taksi minibüs alev alev yandı
baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
Yaşam baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bu çocuğun kulakları radar kadar hassas

Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki Lidya Eytemir, milyonda bir görülen "Absolut Kulak" yeteneğiyle dikkat çekerken, en büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

Gündemden Videolar

Kur’an’ın en kapsamlı ayeti! Milyoner'e damga vuran soru
Kur’an’ın en kapsamlı ayeti! Milyoner'e damga vuran soru
ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
Hürmüz’deki gerilim savaş ilanı mı? İran’a yönelik saldırılar bölgeyi ateşe attı
Hürmüz’deki gerilim savaş ilanı mı? İran’a yönelik saldırılar bölgeyi ateşe attı