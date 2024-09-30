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Boynunu arı sokan tır sürücüsü aracını devirince kazada hastanelik oldu

Boynunu arı sokan tır sürücüsü aracını devirince kazada hastanelik oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 30.09.2024 15:12
Samsun'da aracıyla seyir halindeyken boynunu arı sokan tır sürücüsü viyadük girişinde aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanarak hastanelik oldu.
Boynunu arı sokan sürücünün tırı devrildi
Boynunu arı sokan sürücünün tırı devrildi
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