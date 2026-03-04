CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü! MSB'den açıklama: Her türlü hasmane tutuma cevap veririz

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçaların herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya yol açmadığı bildirilirken, İletişim Başkanlığı medya ve sosyal medya kullanıcılarını dezenformasyona karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

