Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her türlü hasmane tutuma cevap veririz" denildi. Konuya ilişkin Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçek A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.