CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Sıradaki Videolar
Hamaney için düzenlenecek veda töreni ertelendi
DünyaHamaney için düzenlenecek veda töreni ertelendi
Trump’tan İspanya’ya sert rest: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz!
DünyaTrump’tan İspanya’ya sert rest: Tüm ticari ilişkileri keseceğiz!
Sokakta dehşet anları! Köpekler saldırdı vatandaşlar kurtardı
YaşamSokakta dehşet anları! Köpekler saldırdı vatandaşlar kurtardı
Türkiye'den sağduyulu diplomasi trafiği
Özel HaberTürkiye'den sağduyulu diplomasi trafiği
Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü!
GündemTürk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü!
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Her türlü hasmane tutuma cevap veririz" denildi. Konuya ilişkin Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçek A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Gündemden Videolar

Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Devrim muhafızları hedefte! İran’a “dönüştürme” operasyonu ve körfez planı
Orta Doğu'da sıcak saatler
Orta Doğu'da sıcak saatler
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
İran’ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı