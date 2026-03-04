NATO’dan Türkiye’ye tam destek: Tüm müttefiklerimizin yanındayız!

İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına yönelmesi ve başarıyla imha edilmesinin ardından NATO’dan Türkiye’ye yönelik çok güçlü bir destek mesajı geldi. NATO, bölgedeki saldırılar karşısında Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir duruş sergilediğini açıklarken; Prof. Dr. Giray Saynur Derman, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin beka mücadelesi ve bölgedeki stratejik konumu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.