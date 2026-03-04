CANLI YAYIN
İdo Tatlıses'ten eşine sürpriz serenat!
Türk hava sahasına giren İran füzesi düşürüldü! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi
İran'dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay'a düştü
ABD'nin İran'a saldırıları Epstein dosyalarını gölgelemek için mi?
Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi

NATO’dan Türkiye’ye tam destek: Tüm müttefiklerimizin yanındayız!

İran’dan ateşlenen balistik mühimmatın Türk hava sahasına yönelmesi ve başarıyla imha edilmesinin ardından NATO’dan Türkiye’ye yönelik çok güçlü bir destek mesajı geldi. NATO, bölgedeki saldırılar karşısında Türkiye dahil tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir duruş sergilediğini açıklarken; Prof. Dr. Giray Saynur Derman, A Haber canlı yayınında Türkiye’nin beka mücadelesi ve bölgedeki stratejik konumu üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv'de siren sesleri! İran İHA'ları İsrail'i vuruyor
İran'dan misilleme: İsrail'de yoğun saldırı alarmı
Devrim muhafızları hedefte! İran'a "dönüştürme" operasyonu ve körfez planı
Orta Doğu'da sıcak saatler
Dubai'deki ABD Konsolosluğu vuruldu
İran'ın direnişi dengeleri değiştirdi I A Haber'de çarpıcı analiz
Dubai'de ABD Konsolosluğu'nun vurulma anı ortaya çıktı