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Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı

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Giriş: 13.01.2021 09:48
Güncelleme:13.01.2021 10:07
Son dakika haberi... Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Son dakika haberi... Amasya'da yaşlı bir adam Yeşilırmak'ta boyu kadar büyüklükte balık yakaladı. Adamın dev yayın balığını yakalamak için sırılsıklam olduğu o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Böyle yöntem görülmedi! Boyu kadar balığı avladı BÖYLE YÖNTEM GÖRÜLMEDİ! BOYU KADAR BALIĞI AVLADI
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Böyle yöntem görülmedi!
Böyle yöntem görülmedi!
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