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24.01.2020

Botoks ve estetik yaptırmak caiz mi?

Giderek yaygınlaşan estetik, kadınların hatta günümüzde erkeklerin de başvurduğu bir yöntem. Peki estetik operasyonların dini boyutu ne? Botoks, estetik yaptırmak caiz mi? Vatandaşlardan gelen sorular üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı estetikle ilgili, 'Fıtratı bozmuyorsa caiz' olduğunu, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça estetik operasyonların caiz olmadığını açıkladı.

İslam'da yaratılıştan gelen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahalelerin yasaklandığını belirten Diyanet, vücudun herhangi bir organında diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik veya fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla düzeltilmesinin, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemi olarak değerlendirildiğini kaydetti.

GEREKLİ OLMADIKÇA CAİZ DEĞİL

Bununla birlikte, yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden "botoks" da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğinde olduğu belirtildi. Diyanet bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanmasının caiz olmadığını açıkladı.

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