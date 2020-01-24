Botoks ve estetik yaptırmak caiz mi?
İslam'da yaratılıştan gelen özellikleri (fıtrat) değiştirmeye yönelik tasarruf ve müdahalelerin yasaklandığını belirten Diyanet, vücudun herhangi bir organında diğer insanlar tarafından yadırganan, insanın psikolojik olarak etkilenmesine sebep olabilecek bir anormallik veya fazlalık bulunması durumunda bunun ameliyatla düzeltilmesinin, fıtratı bozmak değil, bir tedavi işlemi olarak değerlendirildiğini kaydetti.
GEREKLİ OLMADIKÇA CAİZ DEĞİL
Bununla birlikte, yüzdeki kırışıklıkları gidermek için, botulinum denilen zehirli (toksit) bir maddeden elde edilen sıvının, kırışıklıkların bulunduğu yere iğne ile az miktarda zerk edilmesini ifade eden "botoks" da genel amacı itibarı ile estetik müdahale niteliğinde olduğu belirtildi. Diyanet bu sebeple, beden ya da ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanmasının caiz olmadığını açıkladı.
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