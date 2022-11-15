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Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 130’un üzerinde kişiye 2.5 milyonluk vurgun

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Giriş: 15.11.2022 14:18
İzmir emniyeti, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımları ile alakalı paylaşımlar yapan, yüksek kazanç vaat ederek kendisiyle iletişime geçenleri dolandıranlara ilişkin ikinci operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, 19 şahsın ifadelerinden yola çıkarak 20 şahsı daha tespit ederken, 130’un üzerinde kişinin dolandırıldığı, 2.5 milyonluk vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
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