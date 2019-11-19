Börekteki gizli tehlike! TÜBİTAK İstanbul'daki börekçileri analiz etti işte çıkan sonuç |Video

Her yıl 540 bin kişinin ölümüne neden olan trans yağlarla ilgili Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti ve 2023 yılında trans yağların kaldırması için geri sayım başlattı. Trans yağın fazla kullanıldığı gıda ise açıkta satılan börekler... Kıymalı, peynirli, patatesli ve ıspanaklı çeşitleri bulunan börekler kullanılan yağların zararları ne? Trans yağ ne demek? Trans yağların insan sağlığına zararı neler? Trans yağlar hangi hastalıklara yol açıyor? Tüm bu sorunların yanıtını uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı. Öte yandan TÜBİTAK ​İstanbul'da 72 börekçiyi analiz etti, peki sonuç nasıl çıktı? İşte her sabah afiyetle yediğimiz o böreklerde kullanılan trans yağ oran miktarı...

Dünya Sağlık Örgütü 2023 yılında trans yağların kaldırması için geri sayım başlattı.

Trans yağın fazla kullanıldığı gıda ise açıkta satılan börekler... Kıymalı, peynirli, patatesli ve ıspanaklı çeşitleri bulunan börekler kullanılan yağların zararları ne? Trans yağ ne demek? Trans yağların insan sağlığına zararı neler? Trans yağlar hangi hastalıklara yol açıyor? Tüm bu sorunların yanıtını uzman isim A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Öte yandan TÜBİTAK İstanbul'da 72 börekçiyi analiz etti, peki sonuç nasıl çıktı? İşte her sabah afiyetle yediğimiz o böreklerde kullanılan trans yağ oran miktarı...