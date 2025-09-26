26 Eylül 2025, Cuma

Bolu’nun 3 aylık içme suyu kaldı: Su seviyesi yüzde 19

Giriş: 26.09.2025 15:52
Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Gölü’ndeki su oranı yüzde 19 seviyesine geriledi. Gölköy Baraj Gölü, kışın ve ilkbaharda yüksek yağış alması sebebiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştı. Barajdaki su oranı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının barajdaki suyla sulanmasıyla düştü. Bolu’nun içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı Gölü’nde 3 aylık içme ve kullanma suyu kaldı. Gölde suyu seviyesinin geriye çekildiği alanlarda adalar oluştuğu görüldü.
