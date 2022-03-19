19 Mart 2022, Cumartesi
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Bolu Dağı Tüneli’ndeki kaza neden meydana geldi?
Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Peki tünelde meydana gelen kazanın sebebi ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.