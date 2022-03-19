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Bolu Dağı Tüneli’ndeki kaza neden meydana geldi?

A Haber
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Giriş: 19.03.2022 16:35
Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Peki tünelde meydana gelen kazanın sebebi ne? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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Tüneldeki kazanın sebebi ne?
Tüneldeki kazanın sebebi ne?
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