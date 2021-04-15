Bolu Belediyesi iftar vaktini şaşırttı

Son dakika haberi... CHP'li Bolu Belediyesi önce ezan saatlerini karıştırdı ardından vatandaşla alay etti. Bolu Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan ayı imsakiyelerinde büyük bir hataya imza atıldı. İmsakiyede gösterilen iftar saatine göre oruçlarını açan vatandaşların 20 dakika fazla oruç tuttukları anlaşıldı. Skandalın ortaya çıkması üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mağdur ettiği vatandaşla dalga geçti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN