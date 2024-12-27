27 Aralık 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Boğaz'da alarm! Dev gemi Filyos'a gidiyor
Boğaz’da alarm! Dev gemi Filyos’a gidiyor

Boğaz'da alarm! Dev gemi Filyos'a gidiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2024 12:49
Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya çıkarılması için bölgeye boru döşeyecek olan Castorone isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi.

Geminin geçişi sırasında Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı (AA)

Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

Gemi Filyos Limanı'na giderek Karadeniz'deki gazın karaya çıkarılması için boru döşeme çalışması yapacak (AA)

Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı. 'Castorone' isimli geminin yarın Filyos limanında doğru yolculuğu sürerken, geminin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz’da alarm! Dev gemi Filyos’a gidiyor
Boğaz’da alarm! Dev gemi Filyos’a gidiyor
Boğaz'da alarm! Dev gemi Filyos'a gidiyor
İskenderun’a yeni proje! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor
İskenderun'a yeni proje! Deprem bölgesi ayağa kalkıyor
Ulaşıma kar ve tipi engeli
Ulaşıma kar ve tipi engeli
Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu
Okuldan kızını almak için gelen baba, aracının içinde ölü bulundu
Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü
Kocaeli’de 5 kişinin yaşadığı ev küle döndü
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul Boğazı’nda bu da oldu!
İstanbul Boğazı’nda bu da oldu!
Gurur kavgası meydan savaşına döndü!
Gurur kavgası meydan savaşına döndü!
Tekne yan yattı: İki kişi son anda kurtarıldı
Tekne yan yattı: İki kişi son anda kurtarıldı
İzmir’de bisikletli tacizci genç kadına kabusu yaşattı!
İzmir'de bisikletli tacizci genç kadına kabusu yaşattı!
İstanbul’da yağış aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'da yağış aralıklarla etkili oluyor
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yüzde 90’a ulaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yüzde 90'a ulaştı
Daha Fazla Video Göster