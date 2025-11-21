21 Kasım 2025, Cuma

Böcek ailesi faciası! Oteller ne gibi önlemler alacak?

Giriş: 21.11.2025 16:19
Tüm Türkiye zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümündeki ihmaller zincirini konuşuyor. Bir otelde yaşanan bu acı olay gözleri diğer otellere çevirdi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Kumkapı bölgesindeki otel sahiplerine mikrofon uzattı. İşletmeciler yaşanan olayın neden olduğu mağduriyetlerini A Haber'e anlattı.
