21 Kasım 2025, Cuma
Böcek ailesi faciası! Oteller ne gibi önlemler alacak?
Tüm Türkiye zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesinin ölümündeki ihmaller zincirini konuşuyor. Bir otelde yaşanan bu acı olay gözleri diğer otellere çevirdi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Kumkapı bölgesindeki otel sahiplerine mikrofon uzattı. İşletmeciler yaşanan olayın neden olduğu mağduriyetlerini A Haber'e anlattı.