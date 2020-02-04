Bitlis'te TIR'ın devrildiği korkunç kaza kamerada |Video

Bitlis’te kaygan yolda kontrolden çıkan tırın devrildiği kaza cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, Tatvan-Ahlat kara yolu üzerindeki Kıyıdüzü köyünde meydana geldi. Tatvan istikametinden Ahlat'a doğru gitmekte olan TIR, Kıyıdüzü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. TIRın devrilme anı arkada seyir halinde olan araçtaki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlaTIRken, köylülerin yardımı ile araçtan çıkarıldı.