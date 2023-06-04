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Birlikte içki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular

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Giriş: 04.06.2023 17:15
Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili olan E.S. ve K.K., akşam saatlerinde evlerinde içki içti. Sonrasında K.K. arkadaşı Vehbi Uçar'ı arayarak, dışarı çıkmayı teklif etti. Bunun üzerine Uçar?ın minibüsüyle iki arkadaş dışarı çıkıp içki içmeye devam etti. Gece saatlerinde K.K., arkadaşı Uçar'ı evine davet etti. Evde de Uçar ile K.K. ve sevgilisi bir süre daha içti. Sabah uyandıklarında arkadaşları Uçar'ı koltukta hareketsiz yatarken bulan K.K. ve E.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde ve Uçar'ın aracında incelemede bulundu.
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
İçki içtikleri arkadaşlarını sabah ölü buldular
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