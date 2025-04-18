Birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi ise, "Düğün alayı mı var. Gazipaşa şov yapıyor" sözlerini sarf etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN