18 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
Birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?

Birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2025 12:48
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden birisi ise, "Düğün alayı mı var. Gazipaşa şov yapıyor" sözlerini sarf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Birçok suçtan adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
Görme engelli köpek kurtarıldı
Görme engelli köpek kurtarıldı
Misafirlikte çıkan tartışma ölümle bitti!
Misafirlikte çıkan tartışma ölümle bitti!
Adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
Adliyeye sevk edilen şüpheliler: Düğün alayı mı var?
SMA’lı çocuğun parasına çöktü!
SMA’lı çocuğun parasına çöktü!
Ahmet’i savunan gence saldırdılar!
Ahmet’i savunan gence saldırdılar!
72 yaşındaki adam köpek saldırısında öldü!
72 yaşındaki adam köpek saldırısında öldü!
Kemalpaşa Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu!
Kemalpaşa Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu!
7 yaşındaki Cumali’ye acı veda!
7 yaşındaki Cumali'ye acı veda!
Freni boşalan arazöz dehşeti!
Freni boşalan arazöz dehşeti!
Kestiği karpuzu pancarla kırmızıya boyadı
Kestiği karpuzu pancarla kırmızıya boyadı
14 yaşındaki Gülçiçek nerede?
14 yaşındaki Gülçiçek nerede?
Mevlüt Çavuşoğlu’nun babası hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster