Bir sinema çınarı: Hulusi Kentmen | PORTRE

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurdu. Yeşilçam'ın tarihi onunla yazıldı. Bir Hulusi Kentmen'di o. Oynadığı filmler, hayat verdiği karakterler Türkiye'nin özeti gibiydi. İşte sinemanın koca çınarı Hulusi Kentmen'in hayatı...

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