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Bir Kurban Bayramı klasiği! Türkiye genelinde 5 binden fazla acemi kasap yaralandı
İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI
Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0) Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151), Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35) Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34).