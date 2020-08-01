Bir Kurban Bayramı klasiği! Türkiye genelinde 5 binden fazla acemi kasap yaralandı

Her Kurban Bayramı’nın klasiği haline gelen acemi kasaplar bu sene de acilleri doldurdu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 binden fazla kişi yaralandı.

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0) Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151), Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35) Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34).