01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bir Kurban Bayramı klasiği! Türkiye genelinde 5 binden fazla acemi kasap yaralandı

Bir Kurban Bayramı klasiği! Türkiye genelinde 5 binden fazla acemi kasap yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2020 09:23
Güncelleme:01.08.2020 09:23
Her Kurban Bayramı’nın klasiği haline gelen acemi kasaplar bu sene de acilleri doldurdu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 binden fazla kişi yaralandı.

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISI

Adana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0) Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151), Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35) Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34).

Rakamlar inanılmaz! Kendilerini doğradılar
Rakamlar inanılmaz! Kendilerini doğradılar
4 ay sonra bir ilk! Rus turistler İstanbul'a geldi...
4 ay sonra bir ilk! Rus turistler İstanbul'a geldi...
Koronavirüs sudan çok kolay bulaşır
"Koronavirüs sudan çok kolay bulaşır"
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Sultanahmet'ten Ayasfoya'ya uzanan gizli tüneller
Reddedilen cani dehşet saçtı!
Reddedilen cani dehşet saçtı!
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
NASA'dan Salda Gölü paylaşımı
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Kurban derisi kavgasında 5 kişi hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bıçakla arıyı uzaklaştırma isterken hastanelik oldu
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
Bayramda hava nasıl olacak? İşte cevabı...
İstanbul’da bayram keyfi!
İstanbul’da bayram keyfi!
Turizme bayram dopingi!
Turizme bayram dopingi!
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
236 aranma 101 yıl hapis! Suç makinası...
Daha Fazla Video Göster