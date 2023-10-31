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Bir İstanbul klasiği...İETT otobüsü minibüsü biçti

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Giriş: 31.10.2023 10:53
Ataşehir, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı. Kaza sırasında arızalanan motosikleti minibüse taşıyan Yavuz Selim Ergenç ve arkadaşı Cemalettin Akpınar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bir İstanbul klasiği...İETT otobüsü minibüsü biçti
Bir İstanbul klasiği...İETT otobüsü minibüsü biçti
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