31 Ekim 2023, Salı
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Bir İstanbul klasiği...İETT otobüsü minibüsü biçti
Ataşehir, TEM Otoyolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, emniyet şeridinde park halinde bulunan minibüse çarptı. Kaza sırasında arızalanan motosikleti minibüse taşıyan Yavuz Selim Ergenç ve arkadaşı Cemalettin Akpınar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.