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Bir ısırığı öldürüyor! 2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı

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Giriş: 16.04.2024 09:43
Pertek Kalesi'nde gezen bir vatandaş Türkiye'deki en zehirli 15 yılan türü arasında gösterilen engerek yılanını görüntüledi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
2 metrelik engerek o kalede ortaya çıktı!
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