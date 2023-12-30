Bir işçi Urfa'da göçük altında kaldı! İşçiyi kurtarma çalışması sürüyor

Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük oldu. Toprak yığını altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devam eden kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası bir işçi beline kadar göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.Toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışmaları devam ediyor.

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