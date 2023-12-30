30 Aralık 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bir işçi Urfa'da göçük altında kaldı! İşçiyi kurtarma çalışması sürüyor
Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük oldu. Toprak yığını altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devam eden kanal çalışması sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan göçük sonrası bir işçi beline kadar göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.Toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışmaları devam ediyor.