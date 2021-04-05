Bir gün evli kaldı hayatı karardı! İlginç evlilik hikayesi

Kastamonu'da yaşayan Mustafa Duman, Ayşe Duman ile 2017'de dünya evine girdi. Ancak genç kadının ailesi nikahtan bir gün sonra Ayşe Duman'ı İstanbul'a götürdü. Çiftin arasında boşanma davası sürerken mahkeme Duman'ın 700 lira nafaka ödemesine karar verdi. Duman'ın hayatı borçları ve nafaka yüzünden alt üst oldu.

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