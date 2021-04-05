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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Bir gün evli kaldı hayatı karardı! İlginç evlilik hikayesi Giriş: 05.04.2021 15:19 Güncelleme:05.04.2021 17:32 Kastamonu'da yaşayan Mustafa Duman, Ayşe Duman ile 2017'de dünya evine girdi. Ancak genç kadının ailesi nikahtan bir gün sonra Ayşe Duman'ı İstanbul'a götürdü. Çiftin arasında boşanma davası sürerken mahkeme Duman'ın 700 lira nafaka ödemesine karar verdi. Duman'ın hayatı borçları ve nafaka yüzünden alt üst oldu. DİĞER