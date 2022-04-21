21 Nisan 2022, Perşembe
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Binlerce esnafı Google yalanı ile dolandırdılar! Çeteye dev operasyon
Google'da isimlerinin en üst sırada bulunacağını söyleyerek ensaflarla iletişime geçen dolandırıcılar için harekete geçildi. Afyonkarahisar'da çağrı merkezi kurdukları ortaya çıkan çete, 5 bin 321 esnafın 1 milyon 271 bin 900 lirasını dolandırdı. 10 adrese yapılan operasyonda 9 şüpheli yaklandı.