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Bingöl’de iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 7 yaralı

İHA
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Giriş: 05.12.2021 00:33
Bingöl’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Kaza, Karşıyaka Mahallesi Abdullah Bazencir Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilmeyen 33 ZP 265 plakalı otomobil ile 12 AB 377 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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