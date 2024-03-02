02 Mart 2024, Cumartesi
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Binbir surat çek patroniçesi! Dolandırıcı kadın estetikle kendisin değiştirdi
İstanbul'da dolandırıcılıktan aranan Aydan Cankurtaran isimli kadın yakayı ele vermemek için kardeşinin kimliğini kullanamaya başladı ama doğal olarak kimlikte fotoğraf başkaydı. O da ameliyat masasına yattı. Ve kardeşinin yüzüne benzemek için estetik operasyon geçirdi.