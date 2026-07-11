15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı: Şehitlerimizin anısına köprüye Türk bayrağı asılacak

15 Temmuz, ülkemizin demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri olarak tarihe geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı anma etkinlikleri kapsamında, o karanlık gecede vatan uğruna canını feda eden şehitlerin anısına bugün İstanbul'un simge köprülerine Türk bayrağı asılıyor. 15 Temmuz bir kahramanlık destanı olarak hafızalardaki yerini korurken, ihanetin ve direnişin en çetin sembollerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o gece yaşanan 8 saat 23 dakikalık destansı mücadele bir kez daha akıllara kazındı.