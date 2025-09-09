09 Eylül 2025, Salı

Binadan atlamak isteyen vatandaşı, itfaiye ekipleri ikna etti

09.09.2025
Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan kimliği öğrenilemeyen şahıs, binanın son katına çıkarak intihara kalkıştı. Şahsı fark edenler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın altına atlama çadırı açarak tedbir aldı. Şahsın yanına çıkan itfaiye personelleri bir süre konuştuktan sonra adamı ikna ederek aşağı indirdi. Atlamak isteyen şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.
