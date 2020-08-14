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Biletsiz uçağa bindi! Saçından tutup attılar

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Giriş: 14.08.2020 13:29
Güncelleme:14.08.2020 13:39
Son dakika haberi... Endonezya’da biletsiz şekilde uçağa binen bir kişi, havayolu şirketi çalışanları tarafından saçından tutularak yaka paça uçaktan atıldı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, Endonezya'nın Bandar Lampung kentindeki Radin Inten II Uluslararası Havaalanı'nda meydana geldi. Yolcu uçağına biletsiz şekilde binen bir kişi, uçağın bağlı olduğu Citilink Havayolları çalışanları tarafından yaka paça uçaktan çıkarıldı.

Son dakika: Uçakta akılalmaz olay! Saçından tutup yaka paça attılar SON DAKİKA: UÇAKTA AKILALMAZ OLAY! SAÇINDAN TUTUP YAKA PAÇA ATTILAR

ÜZERİNDE NE KİMLİK NE DE BİLET ÇIKTI

Bahsi geçen kişinin uçaktaki diğer yolcuları rahatsız ettiği ifade edilirken;olay yerine gelen polis, söz konusu kişiye ait bilet ve kimlik olmadığını tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin ailesine ulaşılmaya çalışılırken, uçaktan çıkarılma anında darbe aldığı gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

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