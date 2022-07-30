30 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yaptı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı. Şüphelinin bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.