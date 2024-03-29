29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Beyoğlu'nda ‘Sefil Bilo' cinayeti kamerada!

Beyoğlu'nda ‘Sefil Bilo' cinayeti kamerada!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2024 12:18
Güncelleme:29.03.2024 12:29
Beyoğlu'nda kurulan bir semt pazarında tezgahta duran 66 yaşındaki adamı silahla ateş açarak öldüren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet anının kameralara yansıdığı olayla ilgili katil zanlısının, “Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı. Amacım oğlunu öldürmekti, onu bulamayınca babasını öldürdüm” dediği öğrenildi. Ayrıca şahsın geçmişte soyadını da değiştirdiği belirlendi.
Beyoğlu’nda ‘Sefil Bilo’ cinayeti kamerada!
Beyoğlu'nda ‘Sefil Bilo' cinayeti kamerada!
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
Kuymak nasıl yapılır? İşte ustasından tarifi
Kuymak nasıl yapılır? İşte ustasından tarifi
OSB çalışanları için konut müjdesi!
OSB çalışanları için konut müjdesi!
Adana’da sevgililer kamyonet çaldı
Adana’da sevgililer kamyonet çaldı
Nisan ayına haziran sıcağıyla gireceğiz
Nisan ayına haziran sıcağıyla gireceğiz
Fatih’te arkadaşını defalarca bıçakladı!
Fatih'te arkadaşını defalarca bıçakladı!
Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!
Yunanistan açıklarında 2 büyük deprem!
Fatih’te iş adamına 110 bin dolarlık gasp
Fatih'te iş adamına 110 bin dolarlık gasp
Çanakkale’de jandarmadan sahte alkol operasyonu
Çanakkale’de jandarmadan sahte alkol operasyonu
Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu
Kastamonu’da inşaat kenarında erkek cesedi bulundu
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Avcılar’da koca dehşeti: Eşini silahla vurarak öldürdü
Daha Fazla Video Göster