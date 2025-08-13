Beykoz’da drift yapan sürücüye 57 bin lira ceza

13 Ağustos 2025, Çarşamba

Giriş: 13.08.2025 21:13
Beykoz'da aracıyla yolu kapatarak drift yapan bir sürücünün o anları sosyal medyada paylaşması üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede araç ve sürücü kısa sürede tespit edildi. Sürücü hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nca; 'alkollü araç kullanmak', 'drift yapmak' ve 'görüşü engelleyecek şekilde duman çıkarmak' maddelerinden toplam 57 bin 826 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
