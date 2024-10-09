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Beton döke döke yol aldı! Mikser şoförü AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e yakalandı

Beton döke döke yol aldı! Mikser şoförü AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 00:25
Depremin ardından inşaatların hızla yükseldiği Hatay’da beton mikserlerinden yola dökülen betonlar çevre kirliliğine ve yolun bozulmasına neden oluyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde bir programa katılmak için makam aracıyla ilerlediği esnada beton mikserinden yola harç döküldüğünü fark etti. Durum üzerine beton mikserini durduran Başkan Öntürk, Asfuroğlu Gruba ait Nas betonun mikser sürücüsüne uyarıda bulundu. Sürücüye uyarılarda bulunan Öntürk, aracın beton döküm yerinin kapatılması gerektiğini söyledi. Başkan Öntürk’ün şoförü uyardığı anlar kameraya yansıdı.
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