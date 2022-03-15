Beşiktaş'ta kontrol noktasından kaçmaya çalışan araba polis otolarına çarptı: 3 polis yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta, kontrol yapan trafik polislerinin durdurmak istediği arabadaki şahıslar, kaçmaya çalışırken ikisi polis otosu olmak üzere üç otomobile çarptı. Kaza sonucu 3 polis memuru yaralanırken, araçla kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan iki şahıs gözaltına alındı.