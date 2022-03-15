15 Mart 2022, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beşiktaş'ta kontrol noktasından kaçmaya çalışan araba polis otolarına çarptı: 3 polis yaralandı
İstanbul Beşiktaş'ta, kontrol yapan trafik polislerinin durdurmak istediği arabadaki şahıslar, kaçmaya çalışırken ikisi polis otosu olmak üzere üç otomobile çarptı. Kaza sonucu 3 polis memuru yaralanırken, araçla kaçmaya çalışan ve üzerlerinden uyuşturucu madde çıkan iki şahıs gözaltına alındı.