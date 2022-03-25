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Beşiktaş’ta arkadaşlarıyla tartışan kişi denize atladı! Polisler tarafından sudan çıkarıldı

İHA
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Giriş: 25.03.2022 09:18
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşı ile tartıştıktan sonra denize atlayan şahıs emniyet güçleri tarafından sudan çıkarıldı. Şoka giren genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22.00 sularında Beşiktaş Meydan İskelesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre ismi tespit edilemeyen erkek vatandaş, arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini denize bıraktı. Gencin suya atladığını gören etraftaki vatandaşlar durumu emniyet ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

POLİS SUYA ATLAYIP KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Suya atlayan bir polis memuru, kişiyi suyun içerisinden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sudan çıkarıldıktan sonra üzerine battaniye örtülen şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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