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Beşiktaş Ortaköy'de ana isale hattı patladı! Şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 09:43
Son dakika haberi...İstanbul Beşiktaş'ta ana isale hattı patladı. Bu gelişme üzerine Muallim Naci Caddesi, Beşiktaş istikametine geçici olarak trafiğe kapatıldı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun olay yerinden son durumu aktardı.
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