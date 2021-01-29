Bernie Sanders'ın oyuncak bebeğine rekor fiyat

ABD Başkanı Joe Bıden'ın yemin töreninde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın eldivenleri ve atkısıyla çekilen fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemi olmuştu. Sanders'ın yün bebeği internette 20 bin 300 dolara satıldı ve bu para bir yardım kuruluşuna bağışlandı.

ABD Başkanı Joe Bıden'ın yemin töreninde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın eldivenleri ve atkısıyla çekilen fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemi olmuştu. Sanders'ın yün bebeği internette 20 bin 300 dolara satıldı ve bu para bir yardım kuruluşuna bağışlandı.