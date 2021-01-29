29 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bernie Sanders'ın oyuncak bebeğine rekor fiyat

Bernie Sanders'ın oyuncak bebeğine rekor fiyat

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2021 10:35
Güncelleme:29.01.2021 11:10
ABD Başkanı Joe Bıden'ın yemin töreninde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın eldivenleri ve atkısıyla çekilen fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemi olmuştu. Sanders'ın yün bebeği internette 20 bin 300 dolara satıldı ve bu para bir yardım kuruluşuna bağışlandı.

ABD Başkanı Joe Bıden'ın yemin töreninde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın eldivenleri ve atkısıyla çekilen fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemi olmuştu. Sanders'ın yün bebeği internette 20 bin 300 dolara satıldı ve bu para bir yardım kuruluşuna bağışlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Ekipler yeniden olay yerinde
Ekipler yeniden olay yerinde
Pitbull ırkı köpekler neden saldırır?
Pitbull ırkı köpekler neden saldırır?
Kayak yaparken ayı kovaladı
Kayak yaparken ayı kovaladı
Seçerken nelere dikkat etmeli?
Seçerken nelere dikkat etmeli?
İBB'den yüzde 44 zam
İBB'den yüzde 44 zam
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
28 Ocak verileri açıklandı! 129 kişi hayatını kaybetti
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Yakaladıkları taciz şüphelisini sokak ortasında linç ettiler
Fırtına ve dolu kabusu!
Fırtına ve dolu kabusu!
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Ağaçlarına zarar veren kişi bakın çıktı?
Karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarış
Karla kaplanan yolda doğum için zamanla yarış
Binlercesi rüzgarla dans etti
Binlercesi rüzgarla dans etti
Daha Fazla Video Göster