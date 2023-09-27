27 Eylül 2023, Çarşamba
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Berber, çıraklarını şınav çektirip, süründürdü şaka yaptım dedi
Iğdır'da Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kuaför salonunun sahibi Ferdi Döner, elinde sopayla çıraklarına şınav çektirdi, sonra da iş yerinin bir başında diğer tarafından yarı çıplak vaziyette süründürdü. Döner, "Arkadaşlar, bundan sonra ustasına karşı gelen, birbirine laf atan, saygısızlık yapanları affetmeyeceğim" diye seslendi. Döner'in çıraklarına şınav çektirdiği ve süründürdüğü anlar bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da "Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim" dediği görüntülerde yer aldı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, tepki topladı.