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Benzin istasyonunda hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 14:22
Gaziantep'teki bir akaryakıt istasyonuna ailesiyle gelen bir bebek solunum sıkıntısı yaşadı. O sırada istasyonda yakıt ikmali yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi, çocuğu fark etti ve yardıma koştu. İşte A Haber ihbar hattına gelene o görüntü...
Hayati müdahale! Nefes alamayan bebek... HAYATİ MÜDAHALE! NEFES ALAMAYAN BEBEK...

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Hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...
Hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...
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