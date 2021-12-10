10 Aralık 2021, Cuma
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Benzin istasyonunda hayati müdahale! Nefes alamayan bebek...
Gaziantep'teki bir akaryakıt istasyonuna ailesiyle gelen bir bebek solunum sıkıntısı yaşadı. O sırada istasyonda yakıt ikmali yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi, çocuğu fark etti ve yardıma koştu. İşte A Haber ihbar hattına gelene o görüntü...