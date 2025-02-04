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Belediye otobüsünde bayılan çocuk kapı açılınca asfalta düştü

Belediye otobüsünde bayılan çocuk kapı açılınca asfalta düştü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 10:35
Güncelleme:04.02.2025 10:35
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsünde baygınlık geçiren Osman Talha Taşkın (14), sürücünün ön kapıyı açmasıyla asfalt yola düştü, başı yere çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken Taşkın'ın kafatasında kırık oluştu. Oğlunun sürekli korktuğunu ifade eden babası Hüseyin Taşkın (41), "Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı" dedi.
Belediye otobüsünde bayılan çocuk kapı açılınca asfalta düştü
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