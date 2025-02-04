04 Şubat 2025, Salı
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Belediye otobüsünde bayılan çocuk kapı açılınca asfalta düştü
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel halk otobüsünde baygınlık geçiren Osman Talha Taşkın (14), sürücünün ön kapıyı açmasıyla asfalt yola düştü, başı yere çarptı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken Taşkın'ın kafatasında kırık oluştu. Oğlunun sürekli korktuğunu ifade eden babası Hüseyin Taşkın (41), "Kapı açılmasaydı herhangi bir şey olmayacaktı" dedi.