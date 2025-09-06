06 Eylül 2025, Cumartesi

Belediye başkanının ailesine yanlışlıkla molotoflu saldırı!
Giriş: 06.09.2025 14:26
Muğla’nın Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı eve düzenlenen molotofkokteylli saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelilerin aslında başka bir daireyi hedef alırken yanlışlıkla Aras’ın ailesinin evine saldırdığı iddia edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, zanlıların kolonya şişelerinden hazırladıkları molotofları balkona attıkları, çığlık sesleri üzerine saldırıyı yarım bıraktıkları öğrenildi. Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanan 4 kişi tutuklanırken, saldırı talimatını yurt dışından verdiği belirlenen Orhan Karafoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
