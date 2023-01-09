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Beklenen yağışlar yolda! Bazı bölgelerde kara çevirecek! Uzman isim A Haber'de uyardı

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Giriş: 09.01.2023 18:04
Yurt genelinde beklenen kar yağışı henüz etkisini göstermezken Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç A Haber ekranlarında çok sayıda bölge için son tahminleri açıkladı. Önümüzdeki günlerde yoğun bir serisinin başlayacağını söyleyen Koç, vatandaşları uyardı. Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda ise özellikle Ankara'da hafta sonuna doğru karla karışık yağmurun etkili olacağı görüldü. İşte İstanbul Ankara İzmir 5 günlük hava durumu...
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