Beklenen Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Son çeyreğe girdik

Büyük kayıplara neden olan 17 Ağustos Marmara Depreminin 22'nci yıl dönümünde açıklamalar yapan Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "1999 depreminden sonra, 30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde son çeyreğe girdik. 8 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Ama hala yapılarımız sağlam değil. İstanbul'un yapı stoku S.O.S. veriyor, çürük" dedi.