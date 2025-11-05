05 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bebeklere bisküvi ve kek verirken dikkat! İşlenmiş gıdalar sağlığı bozuyor
Bebeklere bisküvi ve kek verirken dikkat! İşlenmiş gıdalar sağlığı bozuyor

Bebeklere bisküvi ve kek verirken dikkat! İşlenmiş gıdalar sağlığı bozuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2025 16:28
Market raflarında yer alan bisküvi ve kekler her yaşta insanın iştahını kabartıyor. Birçok anne ise bu ürünleri bebekleri için pratik bir ara öğün olarak tercih ediyor. Ancak bu tür ürünleri tüketen minik bedenler için görünenin ötesinde birçok tehlike söz konusu. Peki nedir bu tehlikeler?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bebeklere bisküvi ve kek verirken dikkat! İşlenmiş gıdalar sağlığı bozuyor
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şaşırtan görüntü! Kedi ile fare böyle oynadı
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Anne ve oğlunun son görüntüleri çıktı
Başkale’de trafik kazası
Başkale'de trafik kazası
Gemlik’te uyuşturucu operasyonu
Gemlik'te uyuşturucu operasyonu
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025
Harper's Bazaar Women Of The Year 2025
Hızlı yemek yemenin zararları neler?
Hızlı yemek yemenin zararları neler?
Hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi
Kentsel dönüşüm alanına yasa dışı çöp depolanıyor
Kentsel dönüşüm alanına yasa dışı çöp depolanıyor
Antep Lahmacununa Avrupa’dan tescil
Antep Lahmacununa Avrupa'dan tescil
İlk milli hızlı tren 2026’da raylarda
İlk milli hızlı tren 2026’da raylarda
Trenin çarptığı kamyonet paramparça oldu
Trenin çarptığı kamyonet paramparça oldu
Daha Fazla Video Göster