29 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
29.12.2019

Bebeğe isim koyma tartışması! 6'ncı kattan atlayarak intihar etti

Kahramanmaraş'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı.

Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bebeğe isim koyma tartışması! 6'ncı kattan...
Bebeğe isim koyma tartışması! 6'ncı kattan...
Sarıyer'deki istinat duvarının yıkılma anı kamerada
Sarıyer'deki istinat duvarının yıkılma anı kamerada
Kasksız motosiklet sürücüsü cama kafa attı
Kasksız motosiklet sürücüsü cama kafa attı
Zonguldak'ta trafik kazası!
Zonguldak'ta trafik kazası!
İstanbul'a kar uyarısı! Alarma geçtiler...
İstanbul'a kar uyarısı! Alarma geçtiler...
Ünlü şarkıcıdan sosyal medyayı sallayan yerli otomobil şarkısı
Ünlü şarkıcıdan sosyal medyayı sallayan yerli otomobil şarkısı
Turistlere yüksek hesap tuzağı kuran 23 şüpheli tutuklandı
Turistlere yüksek hesap tuzağı kuran 23 şüpheli tutuklandı
Çorum’da halk otobüste taciz skandalı!
Çorum’da halk otobüste taciz skandalı!
İstanbul'da Çamlıca'ya kar yağdı
İstanbul'da Çamlıca'ya kar yağdı
İstanbul'a kar yağdı! İşte ilk görüntüler
İstanbul'a kar yağdı! İşte ilk görüntüler
Mide bulandıran cinayeti detaylarını anlattı
Mide bulandıran cinayeti detaylarını anlattı
Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi
Yerli otomobil tanıtımında Kuruluş Osman sürprizi
Daha Fazla Video Göster