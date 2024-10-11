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Bayrampaşa'da İSKİ borusu patladı!

Bayrampaşa'da İSKİ borusu patladı!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:43
İstanbul Bayramapaşa'da yapılan bir kazı çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlama nedeniyle sokak sular altında kalırken, tazyikli suyun havaya fışkırma anı kameralara yansıdı.
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